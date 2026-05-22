ХК «Локомотив» привез в Ярославль Кубок Гагарина

Хоккейная команда «Локомотив» вернулась в Ярославль с Кубком Гагарина, который завоевала на выезде в Казани. Клуб опубликовал кадры с вокзала.

Нападающий Артур Каюмов с Кубком

Фото: Скриншот видео ХК «Локомотив»

Игроки и тренерский штаб возвращались домой на поезде. На Московском вокзале их встречали сотни болельщиков, а также жены и дети. Помощник главного тренера Сергей Звягин, выходя из поезда, с улыбкой сказал: «Здравствуйте, с победой всех». Ярославцы встречали чемпионов аплодисментами и радостными возгласами, а хоккеисты демонстрировали Кубок.

Фото: Андрей Иванов

Команда села в автобус у вокзала и отправилась к своей домашней арене, где их тоже уже ждали болельщики, поднимая флаги «Локомотива». У «Арены-2000» проходит основное празднование. Сразу по прибытии президент клуба Юрий Яковлев и игроки принесли кубок к мемориалу «Хоккейное братство», посвященному погибшим хоккеистам и сотрудникам клуба.

Александр Радулов и Рушан Рафиков вынесли Кубок Гагарина из поезда

Фото: Скриншот видео ХК «Локомотив»

У «Арены-2000» игроков и болельщиков осыпали золотым конфетти. Хоккеисты поднимались на небольшую сцену, где стоял Кубок, а болельщики их приветствовали и скандировали кричалки.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году Кубок Гагарина, как и в прошлом году, отправится в путешествие по городам Ярославской области. Маршрут пока не утвержден.

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Железнодорожники признались, что второй год подряд тяжелее забирать победу, а наставник «Локомотива» Боб Хартли поблагодарил игроков и объявил о завершении карьеры.

Алла Чижова