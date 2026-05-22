В Кавминводах проведут оценку состояния санаториев до конца ноября

На территории Кавказских Минеральных Вод до 25 ноября будет проведен анализ состояния и эффективность использования объектов имущественного комплекса санаториев. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что по итогам проверки будут сформирован перечень объектов, которым необходима реконструкция или капремонт.

«Затем, до 20 января 2027 года, будут сформированы пообъектные планы мероприятий по модернизации и развитию материально-технической базы санаториев, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнёрства и заключения концессионных соглашений с частными инвесторами. Выполнять эту работу будут органы власти и организации, в чьём ведении находятся санаторно-курортные учреждения»,— сказано в сообщении.

Наталья Шинкарева