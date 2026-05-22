Участника СВО в Калининграде приговорили к пожизненному сроку за переход на сторону ВСУ
Балтийский флотский военный суд вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего Вооруженных сил России из Калининградской области. Мужчина признан виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ) и приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима с частичным отбыванием срока в тюрьме.
Как установил суд, военнослужащий при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции перешел на сторону противника — Вооруженных сил Украины. Впоследствии он принимал участие в боевых действиях с применением вооружения и военной техники против российских войск.
Помимо пожизненного срока суд также лишил осужденного воинского звания и государственной награды. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.