Участника СВО в Калининграде приговорили к пожизненному сроку за переход на сторону ВСУ

Балтийский флотский военный суд вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего Вооруженных сил России из Калининградской области. Мужчина признан виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ) и приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима с частичным отбыванием срока в тюрьме.

Суд также лишил осужденного воинского звания и государственной награды

Суд также лишил осужденного воинского звания и государственной награды

Как установил суд, военнослужащий при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции перешел на сторону противника — Вооруженных сил Украины. Впоследствии он принимал участие в боевых действиях с применением вооружения и военной техники против российских войск.

Помимо пожизненного срока суд также лишил осужденного воинского звания и государственной награды. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Карина Дроздецкая