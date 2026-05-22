Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск «Газпрома» к основной ТСО Сарапула

Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск «Газпром газораспределение Ижевск» к ООО «Губахинская энергетическая компания» (ГЭК) о взыскании 11 млн руб. ГЭК — основная теплоснабжающая организация Сарапула, которая обеспечивает теплом 80% города, сообщает пресс-служба региональных компаний «Газпрома».

В целом задолженность ГЭК перед газовой организацией превышает 775 млн руб. Исполнительный лист о взыскании 11 млн. руб. передан в ФССП. В ближайшее время ожидается получение исполнительных листов на взыскание еще 2,6 млн руб.

«В ходе процедуры банкротства недвижимость, принадлежащая ООО “ГЭК”, будет выставлена на торги», — отметил гендиректор «Газпром межрегионгаз Ижевск» Александр Черкашин.

Напомним, в начале апреля «Газпром газораспределение Ижевск» подал в суд заявление о признании ГЭК банкротом. В газовой компании указывают, что с конца 2025 года компания перестала выполнять обязательства в рамках графика платежей по договору поставки, составленному в 2021 году для истребования задолженности.

По данным портала «Чекко», ГЭК была зарегистрирована в январе 2013 года в Перми. Уставный капитал предприятия — 630 млн руб. Гендиректор ГЭК — Алексей Колесник. Выручка предприятия в 2025 году достигла 1,2 млрд руб. (+26%), чистая прибыль — 27,8 млн руб. (+166%).