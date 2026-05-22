На Кубани работают около 50 кемпингов

В Краснодарском крае растет популярность кемпингов как альтернативного формата отдыха. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевого министерства курортов, туристы все чаще выбирают такой вариант размещения благодаря возможности отдыха на природе, вблизи живописных локаций и вдали от городской инфраструктуры. Наибольший интерес кемпинги вызывают у семей с детьми и любителей активного туризма.

По состоянию на 14 мая в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии включены 48 кемпингов, расположенных на территории Краснодарского края. Лидером по их количеству остается Геленджик, где зарегистрировано 12 объектов такого типа. В Темрюкском районе работают шесть кемпингов, в Сочи — четыре.

Ранее краевые власти сообщали, что с начала 2026 года Краснодарский край посетили 3,3 млн туристов. В летний сезон регион рассчитывает принять не менее 8,5 млн отдыхающих.

К началу курортного сезона в регионе организовано 613 пляжных территорий общей протяженностью 115 км. К открытию готовы не менее 460 пляжей. В Анапе продолжаются работы по восстановлению и отсыпке побережья после загрязнения нефтепродуктами.

