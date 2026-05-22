Названа причина пожара в МКД на улице Стачек в Ярославле

Причиной пожара в многоквартирном доме № 61 на улице Стачек стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Трехэтажный жилой дом загорелся ночью 29 марта. Сотрудники МЧС спасли из дома 68 человек и эвакуировали более 100 жильцов. Общая площадь пожара составила 700 кв. м. В тушении пожара, которое длилось до позднего вечера 30 марта, участвовали 46 человек личного состава и 20 единиц техники. Огонь полностью уничтожил дом.

По факту пожара проводилась проверка, в ходе которой специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Также была проведена пожарно-техническая экспертиза в региональной испытательной пожарной лаборатории, которая и установила причину пожара.

«По результатам проведенной экспертизы причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в центральной части общего коридора первого этажа жилого дома. Процессуальное решение будет принято в установленные законом сроки»,— сообщили в ГУ МЧС.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что власти оплатят погорельцам аренду жилья, а в 2027 году жильцы получат единовременные выплаты за утрату квартир на приобретение нового жилья.

Алла Чижова