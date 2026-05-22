Президент вручил гендиректору завода «Купол» орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанила Зиятдинова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Высокая награда — это результаты работы многих людей, в первую очередь многотысячного коллектива нашего предприятия. Это труд разработчиков и ученых, инженеров и конструкторов, создающих конкурентоспособную продукцию, как военного специального значения, так и гражданскую»,— сказал господин Зиятдинов. По его словам, объем выпускаемой продукции на ИЭМЗ увеличился более чем в пять раз за последние пять лет.

Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля 21 мая. Президент вручил госнаграды выдающимся гражданам России, среди которых были бойцы СВО, врачи, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные. В правительстве Удмуртии добавили, что Фанил Зиятдинов стал первым в республике, кому вручили этот орден.

ИЭМЗ «Купол» является одним из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Завод был создан в 1957 году. Предприятие входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей».