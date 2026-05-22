Петербуржцу грозит срок за взлом аккаунта бывшей

Жительница Петербурга обратилась в полицию после того, как ее бывший молодой человек тайно влез в ее аккаунт в одной из соцсети. Мужчина сделал скриншоты личных сообщений и разослал их знакомым — из-за ревности. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего ревнивца, сообщает пресс-служба ведомства.

С января по февраль этого года мужчина незаконно получал доступ к переписке бывшей девушки, а затем без ее согласия распространял личную тайну среди третьих лиц

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы прокуратуры Петербурга, с января по февраль этого года мужчина незаконно получал доступ к переписке бывшей девушки, а затем без ее согласия распространял личную тайну среди третьих лиц. Ему инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни (статья 137 УК РФ).

Дело передали в Приморский районный суд. Мужчине грозит штраф до 200 тыс. рублей, обязательные работы или реальный срок — до двух лет колонии. Полиция напоминает: взлом чужих аккаунтов и распространение личной переписки — это уголовное преступление, даже если движет обида или ревность.

Карина Дроздецкая