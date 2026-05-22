В КБР предпринимателя будут судить за продажу контрафактных вейпов

В суд в Кабардино-Балкарии передано дело в отношении предпринимателя, который обвиняется в незаконном обороте никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, бизнесмен в декабре 2025 года фигурант приобрел в соседнем регионе партию электронных сигарет и флаконов с курительной смесью. Продукция не имела специальной маркировки. «Часть контрафактного товара мужчина сбыл другому владельцу местного специализированного магазина для последующей перепродажи. Оставшуюся продукцию мужчина хранил в своем домовладении, гараже, а также в собственной торговой точке для розничной реализации»,— говорится в сообщении.

Полицейские изъяли 2 тыс. контрафактных вейпов и жидкостей на 2 млн руб.

Наталья Шинкарева