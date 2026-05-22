Выпускной в Петербурге в 2026 году стал дороже на 16%

Петербургские родители выпускников 11-х классов в этом году потратят на праздник и наряды 44–46 тыс. рублей, подсчитали аналитики сервиса SuperJob (опрос 3 тыс. родителей по стране, включая Северную столицу). По сравнению с 2025 годом траты выросли в среднем на 16%.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ 6% опрошенных петербургских родителей заявили, что их классы отказались от проведения выпускного вовсе

Из этой суммы на одежду для сына родители планируют потратить в среднем 21 тыс. рублей, для дочери — 23 тыс. рублей. Сам выпускной вечер обойдется в среднем в 23 тыс. рублей на одного ребенка — это на 21% больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2021 годом расходы на организацию праздника увеличились почти вдвое: с 11,5 тыс. до 22 тыс. рублей по стране.

Нагрузка на семейный бюджет ощутимая: 6% опрошенных петербургских родителей заявили, что их классы отказались от проведения выпускного вовсе. Не покупают отдельный наряд 18% родителей юношей и 7% родителей девушек. Последние звонки в этом году рекомендовано провести 26 мая, выпускные вечера и «Алые паруса» — 27 июня.

Карина Дроздецкая