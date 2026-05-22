Болельщиков «Локомотива» пригласили к «Арене-2000» в Ярославле

Хоккеисты «Локомотива» после возвращения на поезде в Ярославль приедут к «Арене-2000». Об этом сообщили в правительстве области.

Александр Радулов с Кубком Гагарина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Радулов с Кубком Гагарина

«Поезд прибудет в Ярославль (на Московский вокзал — прим. Ъ-Ярославль) сегодня в 15:20, но увидеть спортсменов и кубок можно будет только у комплекса "Арена-2000" с 16:00 до 16:10 с учетом времени на дорогу»,— сообщили в правительстве области.

В этом году Кубок Гагарина, как и в прошлом году, отправится в путешествие по городам Ярославской области. Маршрут пока не утвержден.

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Железнодорожники признались, что второй год подряд тяжелее забирать победу, а наставник «Локомотива» Боб Хартли поблагодарил игроков и объявил о завершении карьеры.

Алла Чижова