На Ставрополье план по строительству жилья выполнили на 50%

С января по апрель в Ставропольском крае было построено 662 тыс. кв. м жилья. Этот показатель составляет 50% от общего объема, который был запланирован на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

Как уточняется в сообщении, регион находится на девятом месте в России по строительству жилья. «Лидером в строительстве нового жилья остаются частные дома. В 2026 году на их долю приходится 432 тыс. кв. м. Объем введенных в эксплуатацию многоквартирных домов составляет 229 тыс. кв. м»,— говорится в сообщении.

К 2030 году в Ставропольском крае планируется построить более 8 млн кв. м жилья.

Наталья Шинкарева