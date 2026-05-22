ХК «Трактор» заключил контракт с форвардом Алексеем Рыкмановым на два сезона

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил двустороннее соглашение с форвардом Алексеем Рыкмановым до конца сезона 2027–2028 годов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Рыкманов — уроженец Челябинска, родился 25 января 2004 года. Был бронзовым призером МХЛ в составе «Белых Медведей». Дебютировал в КХЛ за «Трактор» 4 сентября 2024 года в матче с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Всего на счету нападающего — 6 очков в 55 матчах за два сезона в КХЛ.