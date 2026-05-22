На «Роза Хутор» ученые разработают стандарт экотроп для ООПТ

Новый стандарт организации экотроп на ООПТ может появиться в России в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров в рамках круглого стола «В поисках равновесия: политика и регулирование в сфере ООПТ», который проходит на «Роза Хутор» по инициативе владельца курорта Интерроса.

«На курорте „Роза Хутор“ будут апробироваться технологии обустройства экотроп на разных высотах над уровнем моря — 600, 1100 и 2300 метров. Особенно ответственно для нас найти эффективные решения для обустройства троп в зоне альпики и субальпики, где, по мнению учёных Сочинского национального парка и Научно-технологического университета „Сириус“, существует критическая потребность в защите уязвимой природной среды, включая почвы и растительные сообщества.

По результатам обустройства маршрутов, оценки эффекта от восстановления экосистем, снижения антропогенной нагрузки и анализа передового опыта национальных и природных парков России может быть сформирован новый стандарт обустройства экотроп в России»,— отметил Константин Нестеров.

Экотропы на разных высотах будут выполнять собственные задачи. На высоте 600 метров появится природно-познавательный маршрут, который станет базой для образовательных и просветительских программ. На высоте 1100 метров планируется создать маршрут инклюзивного исполнения, адаптированный для гостей курорта с разным уровнем физической подготовки, включая гостей с инвалидностью в сопровождении.

На высоте 2300 метров будет создан активно-туристский оздоровительный маршрут в условиях умеренного высокогорья. Предполагается, что природные особенности этой зоны, включая разреженный воздух, помогут улучшать работу сосудистой системы и повышать общую выносливость организма.

Одновременно маршруты станут площадкой для изучения того, как туристический поток влияет на природную среду. Учёные будут измерять рекреационную нагрузку, анализировать состояние почв и растительности, степень деградации экосистем, а также оценивать эффективность решений по снижению антропогенного воздействия.

На основе полученных данных специалисты предложат подходы к обустройству туристической инфраструктуры на ООПТ — от покрытия маршрутов и организации зон отдыха до навигации, систем обращения с отходами и информирования посетителей.

Целью проекта является разработка серии маршрутов, которые одновременно решают оздоровительные задачи и минимизируют воздействие на экосистемы. Подробная концепция проекта и план научных экспериментов будут представлены осенью.

Круглый стол проходит на всесезонном курорте «Роза Хутор» и поднимает вопросы политики и регулирования в сфере ООПТ. Круглый стол был организован по предложению Интерроса. Организаторами выступают всесезонный курорт «Роза Хутор» в партнерстве с «ВНИИ Экология». В дискуссии приняли участие учёные, представители экологического и бизнес-сообщества, Министерства природных ресурсов, профильных комитетов Государсвенной думы и Общественной палаты, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

