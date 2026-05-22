В Сочи пресечена деятельность нарколаборатории

Правоохранители ликвидировали нарколабораторию в Сочи и изъяли более 870 г мефедрона у двух местных жителей. Оборудование для производства прятали в лесу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Сотрудники ГУНК МВД России совместно со специалистами управления по Краснодарскому краю и отдела по городу Сочи пресекли деятельность лаборатории по производству синтетического наркотического средства. В рамках проверки информации были задержаны двое местных жителей 25 и 27 лет, которые организовали незаконный бизнес.

В квартире одного из подозреваемых на улице Чехова оперативники обнаружили стеклянный стакан с веществом коричневого цвета, пластиковую емкость с остатками вещества и упаковку с капсулами. Согласно результатам экспертизы, изъятое является мефедроном общей массой более 870 г.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли спрятанное злоумышленниками в лесу лабораторное оборудование, а также канистры с прекурсорами для производства наркотика.

Следственный отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Алина Зорина