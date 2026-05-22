Над Петербургом минувшей ночью сбили беспилотник

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат над Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, всего за ночь над разными регионами страны сбили более двух сотен украинских дронов — 217 аппаратов самолетного типа.

Атака также затронула Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко ночью объявлял воздушную опасность, уточнив, что силы ПВО сбили три цели. Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее предупреждал об ограничениях мобильного интернета в целях безопасности, а накануне, 21 мая, жители города получали от МЧС сообщения об угрозе беспилотников.

Помимо Петербурга и Ленобласти дроны атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Новгородскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области и Московский регион. Других официальных сообщений о ночной атаке на Петербург не поступало.

Карина Дроздецкая