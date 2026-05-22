В Дагестане виновника смертельного ДТП отправили в колонию-поселение

Суд в Дагестане приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя BMW M5, по чьей вине произошло смертельное ДТП. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Установлено, что осужденный в феврале 2025 года осужденный по пр-ту Петра Первого в Махачкале значительно превысил скорость, пересек двойную сплошную линию дорожной разметки и сбил пешехода.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Наталья Белоштейн