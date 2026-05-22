Трое игроков «Локомотива» признаны лучшими в финале Кубка Гагарина

Хоккеисты ярославского «Локомотива» Даниил Исаев, Никита Черепанов и Рихард Паник признаны лучшими игроками финальной серии Кубка Гагарина. Об этом сообщили в КХЛ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных и аналитической оценки матчей выбрала лауреатов финала в четырех номинациях.

Лучшим вратарем был признан голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. Он одержал четыре победы в шести матчах с коэффициентом надежности 1,85. По его воротам было нанесено 151 бросок, из которых он отразил 92,72%. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Исаев признан самым ценным игроком плей-офф.

Впервые в карьере лучшим защитником признан Никита Черепанов. Он забил одну шайбу и сделал одну голевую передачу в шести матчах с показателем полезности «+7». На его счету — семь силовых приемов, девять блокированных бросков и один отбор шайбы.

Также впервые в карьере признан лучшим нападающим Рихард Паник. Он набрал 3 (1+2) очка с показателем полезности «-1». Его гол стал победным в одном из матчей, на его счету также — 11 силовых приемов, девять блокированных бросков, два отбора шайбы.

Четвертую номинацию — «лучший новичок» — забрал защитник «Ак Барса» Степан Терехов.

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финале казанский «Ак Барс». Железнодорожники признались, что второй год подряд тяжелее забирать победу, а наставник «Локомотива» Боб Хартли поблагодарил игроков и объявил о завершении карьеры.

