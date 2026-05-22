На стройке ЖК в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ

Строительство нового жилого комплекса на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге временно приостановили из-за обнаружения боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На стройплощадке ЖК в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На стройплощадке ЖК в Петербурге нашли авиабомбу времен ВОВ

Опасную находку обнаружили во время строительных работ. Ситуацию осложняло то, что рядом со стройплощадкой расположены жилые дома.

На место прибыла пиротехническая группа Невского спасательного центра МЧС России. После обследования специалисты установили, что найденный предмет является фугасной авиабомбой ФАБ-250.

Несмотря на сложное расположение — боеприпас находился глубоко в фундаменте здания, — его состояние позволило безопасно извлечь находку из грунта.

На время проведения операции людей из опасной зоны эвакуировали. Пиротехники с соблюдением всех мер безопасности подняли авиабомбу, погрузили ее в служебный КамАЗ и вывезли на специальный полигон.

Позже боеприпас уничтожили методом контролируемого подрыва.

Матвей Николаев