Председатель ЗСК провел встречу с министром ТЭК и ЖКХ Кубани

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с министром ТЭК и ЖКХ региона Денисом Сорокалетовым. В обсуждении также участвовал глава профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев. Основными темами стали реализация отраслевых программ, модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка к курортному сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По словам Дениса Сорокалетова, с 2019 года на Кубани из аварийного и непригодного жилья переселили около 6,2 тыс. человек. В 2025 году в рамках федеральных и региональных программ жилищные условия улучшили более 2 тыс. семей.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию систем водоснабжения и водоотведения. За прошлый год в регионе отремонтировали свыше 206 км коммунальных сетей. В Краснодаре продолжается реконструкция двух крупных коллекторов общей стоимостью более 20 млрд руб.

Владимир Лыбанев подчеркнул необходимость координации работы министерства ТЭК и ЖКХ с краевым минтрансом при проведении инфраструктурных работ. По его словам, это позволит избежать ситуаций, когда для ремонта сетей приходится вскрывать недавно обновленное дорожное покрытие. Он также отметил сложившееся взаимодействие профильного комитета ЗСК с министерством, приведя в пример подготовку зональных совещаний по реконструкции скважин. Первое из них пройдет в Павловском районе с участием представителей восьми муниципалитетов.

Стороны обсудили и вопросы благоустройства территорий. Как отметил министр, соответствующие программы должны охватывать максимальное число сельских населенных пунктов, а развитие общественных пространств и спортивной инфраструктуры необходимо вести комплексно.

Еще одной темой стала система обращения с твердыми коммунальными отходами в Сочи и прилегающих районах. Юрий Бурлачко заявил, что ситуацию в прибрежной зоне удалось стабилизировать при поддержке федерального центра, однако в ряде муниципалитетов проблема остается актуальной. По его словам, в преддверии высокого туристического сезона особое значение приобретает подготовка инфраструктуры к росту нагрузки.

Председатель ЗСК выразил уверенность, что сотрудничество парламента и профильного министерства по вопросам ЖКХ будет продолжено, отметив значительный объем федерального и краевого финансирования, направляемого на решение отраслевых задач.

Вячеслав Рыжков