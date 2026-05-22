Цена поездки на Черноморское побережье из Удмуртии превысила 50 тысяч рублей

Средняя стоимость поездки на Черноморское побережье из Удмуртии за прошлую неделю увеличилась на 11%, до 53,5 тыс. руб. Об этом сообщает Удмуртстат. Цена на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии за указанный период снизилась на 4%, до 89,1 тыс. руб.

По данным органа госстатистики, один день размещения в санаториях на территории Удмуртии к 18 мая оценивался в 5 тыс. руб. В доме отдыха или пансионате — 2,4 тыс. руб. За неделю их показатели не изменились.