Ярославский аэропорт возобновил работу

Ярославский аэропорт вновь принимает и выпускает воздушные суда после суток ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Аэропорт не работал с 11:20 21 мая до 14:22 22 мая. Ввиду этого 21 мая был отменен рейс из Санкт-Петербурга. Также ХК «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина в Казани был вынужден возвращаться в Ярославль на поезде.

С ночи 22 мая в Ярославской области действует режим беспилотной опасности. Минувшей ночью регион подвергся атаке беспилотников.

Алла Чижова