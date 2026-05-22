Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский аэропорт возобновил работу

Ярославский аэропорт вновь принимает и выпускает воздушные суда после суток ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Аэропорт не работал с 11:20 21 мая до 14:22 22 мая. Ввиду этого 21 мая был отменен рейс из Санкт-Петербурга. Также ХК «Локомотив» после победы в Кубке Гагарина в Казани был вынужден возвращаться в Ярославль на поезде.

С ночи 22 мая в Ярославской области действует режим беспилотной опасности. Минувшей ночью регион подвергся атаке беспилотников.

Алла Чижова

Новости компаний Все