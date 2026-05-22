Два жителя Крыма предстанут перед судом за жестокое избиение мужчины 6 лет назад

Суд рассмотрит дело двух жителей Крыма, обвиняемых в жестоком избиении 40-летнего мужчины возле бара в селе Восход в 2020 году. Инцидент произошел, когда фигуранты были несовершеннолетними, сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Следственный отдел по Красногвардейскому району установил, что ночью 31 июля 2020 года двое молодых людей, которым на тот момент было 15 и 17 лет, возле бара на улице Ленина в селе Восход избили мужчину. Причиной стал межличностный конфликт. Потерпевшему нанесли множество телесных повреждений, в том числе тяжкие. Пострадавший был госпитализирован, а обвиняемые покинули место происшествия.

В рамках расследования уголовных дел прошлых лет следователи и следователи-криминалисты ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с сотрудниками органов МВД заново изучили и восстановили обстоятельства преступления. Были проведены оперативно-розыскные и следственные действия, в результате которых личности фигурантов установили.

Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). В настоящее время расследование завершено, материалы дела направлены в суд.

Алина Зорина