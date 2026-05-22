Частную клинику в Хасавюрте временно закрыли из-за нарушения санитарных норм

Региональное управление Роспотребнадзора по республике Дагестан временно приостановила деятельность клиники «Гисмед» в Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, проверка выявила, что в клинике совмещены стерилизационная и процедурный кабинет, отсутствует приточно-вытяжная вентиляция в стерилизационном и процедурном кабинетах, гинекологические процедуры проводятся в кабинете врача, а не в специально оборудованных манипуляционных. Кроме того, нарушены правила покрытия стерильного стола, а также прием и ывдача инструментов «осуществляются через одну дверь».

В отношении юридического лица составлен протокол по ст. 6.3, ч. 1 КоАП РФ (временный запрет деятельности).

Наталья Шинкарева