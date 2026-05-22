Пятерых лжеинвесторов, которые похитили более миллиона рублей, задержали в Петербурге
Полиция Петербурга задержала пятерых мошенников, которые обещали гражданам крупную прибыль за вложение денег в медицинское оборудование. Злоумышленники убеждали доверчивых вкладчиков, что купят технику, перепродадут ее, а доход поделят. В реальности «бизнесмены» просто исчезали с деньгами. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Следователи уверены, что число жертв увеличится
Пострадавших уже несколько человек, общий ущерб превысил 1 млн рублей. Следователи уверены, что жертв будет больше.
При обысках у подозреваемых изъяли телефоны, банковские карты, наличные и три автомобиля премиум-класса. Силовики не исключают, что дорогие машины были куплены на похищенные у вкладчиков средства. Расследование продолжается.