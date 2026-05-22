В новых ЖК Новороссийска отведут под озеленение более 57 гектаров

В Новороссийске заключено семь договоров комплексного развития территорий с учетом обязательного озеленения. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации, ссылаясь на итоги прошедшего круглого стола по формированию «зеленого каркаса» Новороссийска.

По данным мэрии, общая площадь застройки новых домов в рамках КРТ составляет 191,97 га, 57,59 га из которых отводятся под озеленение с учетом действующих нормативов. Более 57 га земли под высадку зеленых насаждений — это 30% от территории строящегося объекта, согласно утвержденным правилам.

«Начиная с 2026-2027 годов участие застройщиков в озеленении — не благотворительность, а стратегическая инвестиция в конкурентоспособность и капитализацию бренда каждой компании-застройщика»,— заявил мэр Андрей Кравченко.

Глава города отметил, что формирование «зеленого каркаса» Новороссийска и озеленение является не затратой, а совместной инвестицией. В рамках заключенного контракта с подрядчиком ООО «Ленгипрогор» в Новороссийске планируется высадить 1,5 млн деревьев и кустарников.

Институт ООО «Ленгипрогор» должен будет провести инвентаризацию всех имеющихся зеленых насаждений на территории Новороссийска и оценить их состояние, после чего специалисты разработают пять проектов благоустройства для различных городских территорий. Типовые форматы озеленения создадут для школ и детских садов, дворов многоквартирных домов и парков.

София Моисеенко