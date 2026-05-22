Минприроды: уровень воды в реках Ставрополья пошел на спад

Паводковая обстановка на Ставрополье, по состоянию на 22 мая текущего года, демонстрирует устойчивую положительную динамику. Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов, гидрологические показатели в большинстве речных бассейнов пошли на спад, а ситуация полностью контролируется профильными ведомствами.

— Отмечается преимущественно понижение уровня рек, паводковая обстановка стабильная, — подчеркнул глава ведомства.

Наиболее значительное снижение расхода воды зафиксировано в бассейне Кубани. Там показатель упал до 400 кубических метров в секунду. Аналогичная картина наблюдается на реке Егорлык: стабилизация водного режима позволила уменьшить сбросы с Новотроицкого водохранилища. В Красногвардейском округе вода местами выходит в пойму, однако, по словам министра, эти выходы не представляют серьёзной угрозы и доходят преимущественно до приусадебных участков. Из-за сохраняющегося риска на данной территории, а также в Петровском и Апанасенковском округах продолжает действовать режим повышенной готовности.

В бассейне реки Калаус также фиксируется позитивная динамика. В Светлограде уровень воды менее чем за сутки упал на 45 сантиметров относительно максимальных отметок и опустился ниже опасного порога. В зоне Кавказских Минеральных Вод ситуация благоприятная: Кума и Подкумок держатся в границах нормы, а река Суркуль полностью вошла в привычное русло.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, в ближайшие трое суток на территории края ожидается преимущественно хорошая погода. Тем не менее, Олег Безменов предупредил о возможности локальных ливней. Осадки будут носить очаговый характер и затронут в основном южную часть региона.

