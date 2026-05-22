В Нижнем Новгороде сдали первые три площадки по проекту «Вам Решать!» 2026 года

Первые три объекта по проекту «Вам Решать!» 2026 года открыли в Нижнем Новгороде. Это спортивные площадки в школах №79 и №85 Сормовского района, сообщил мэр Юрий Шалабаев

«В 79-ой школе в прошлом году также по проекту «Вам решать!» сделали многофункциональную спортивную площадку, где можно заниматься футболом, волейболом. Посмотрел сейчас, как она пережила зиму: хорошее резиновое покрытие и ограждение. А в этом году, поскольку был большой запрос от учеников и жителей близлежащих домов, сделали еще одну площадку, хоккейную, с бортами. Летом она также будет использоваться как многофункциональная»,— рассказал глава города по итогам проверки площадок.

Директор школы №79 Тамара Каславская добавила, что на хоккейной площадке планируют проводить не только школьные, но и много масштабных районных мероприятий.

В школе №85 открыли многофункциональную площадку для разных видов спорта и площадку для волейбола. Общая площадь спортивных объектов превысила 1,3 тыс. кв.м.

Юрий Шалабаев отметил, что все три площадки сдали раньше контрактных сроков. Так, в школе №85 по плану открыть площадку должны были только к 1 июля.

Глава города напомнил, что в этом году в Нижнем Новгороде по проекту «Вам решать!» реализуют 78 инициатив жителей, общий бюджет программы составляет более 341 млн руб.

