Полина Гагарина, «Князь Игорь» и «Грязные деньги»

В ближайшие семь дней в Уфе выступят Полина Гагарина, Алекс Лим, Олег Газманов, а также группы «Трубецкой» и «Мираж». В театрах покажут спектакли «Преступление и наказание», «Я сотворил тебя», «Князь Игорь», «Горе от ума». Поклонники шахмат смогут встретиться с блогером и популяризатором шахмат Мариной Жековой. В кинотеатрах Уфы состоятся премьеры пяти фильмов: «Грязные деньги», «Обсессия», «Не одна дома 3. Выпускной», «Богатыри», «Тень».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Концерты

23 мая в парке аттракционов «Дустар» состоится опен-эир «Уфаленд». DJ Idrisov включит танцевальные хиты последних 30 лет: Avicii, David Guetta, Martin Garrix. Помимо музыки зарубежных исполнителей, прозвучат произведения российских и республиканских музыкантов.

24 мая в «Уфа-Арене» выступит Полина Гагарина. В новом шоу «Навсегда» певица представит новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком, обещают организаторы.

Победитель конкурса «Новая волна 2025» в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Алекс Лим даст концерт 26 мая в Городском дворце культуры. В программе вокалисты – каверы на разных языках мира, а также авторские песни, созданные вместе с Игорем Крутым.

26 мая в ресторане «Максимилианс» выступит белорусская группа «Трубецкой», в составе которой — половина участников «золотого» состава известнейшей команды «Ляпис Трубецкой». Концертная программа группы «Трубецкой» охватывает практически все эры «Ляписов», а также собственные композиции.

Государственный академический симфонический оркестр Башкирии представит «Шедевры мировой классики» 26 мая в ГКЗ «Башкортостан». В программе: произведения Чайковского, Рахманинова, Равеля, Мусоргского и других.

27 мая в ресторане «Максимилианс» состоится концерт группы «Мираж». Ставший популярным в конце 1980-х, коллектив записал десятки хитов, которые до сих пор пользуются популярностью у слушателей.

Певица Гульназ Асаева выступит 27 мая во Дворце молодежи. Концертная программа включает в себя красочные декорации, световые спецэффекты, а также оригинальную хореографию.

29 мая в «Огнях Уфы» состоится концерт Олега Газманова с программой «Я по жизни загулял». В программе — от искренней лирики и озорных танцевальных композиций до глубоких патриотических и гражданских песен, а также прозвучат новые произведения.

Спектакли

25 мая в Русском драматическом театре покажут спектакль «Преступление и наказание». В центре сюжета произведения Федора Достоевского — глубочайшие размышления о вере и нравственности переплетаются с головокружительным детективным сюжетом, а от философии до убийства, от комнаты Родиона Раскольникова до дома старухи-процентщицы всего 730 шагов.

В Башкирском драматическом театре 25 мая — спектакль «Я сотворил тебя». Это не просто рассказ об отношениях мужчины и женщины, это история о равнодушии и тотальном одиночестве каждого из нас.

«Князь Игорь» выйдет на сцену Башкирского государственного театра оперы и балета 25 мая. На площади в Путивле народ торжественно славит своего князя. Игорь с дружиной собрался в поход. Внезапно начинается солнечное затмение. Это дурной знак. В испуге народ отговаривает князя от похода. Ярославна умоляет мужа остаться, но тот непреклонен.

28 мая в Русском драматическом театре покажет комедию «Горе от ума». В спектакле режиссера Игоря Селина заняты все до единого актеры театра и балетная группа. Здесь, на этом вселенском маскараде, решается поистине бытийный вопрос: удастся ли Александру Андреевичу Чацкому противостоять всему фамусовскому свету или конец его пути неотвратим?..

Мероприятия

27 мая в центре «Артерия» состоится встреча «Шахматы в 2026: как игра превратилась в контент» с известным блогером и популяризатором шахмат Мариной Жековой. В программе мероприятия: сеанс единовременной игры с Мариной Жековой, конкурс решения шахматных композиций «Игры Разума» от международного гроссмейстера Урала Хасанова, а также блиц-турнир от шахматной школы «Профи64».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы покажут пять кинопремьер.

Триллер Гая Ричи «Грязные деньги». Когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Салазара, где проявляют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля. В ролях: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк, Фишер Стивенс и другие.

Ужасы «Обсессия». Безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец — Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими. Оказывается, желание парня исполнилось, но совсем не так, как он мечтал. В ролях: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс и другие.

Комедия «Не одна дома 3. Выпускной». Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. В ролях: Милана Хаметова, Dava, Марк-Малик Мурашкин, Роман Курцын, Георгий Волчек и другие.

Фэнтези «Богатыри». Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея — с их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло. В ролях: Роман Курцын, Роман Постовалов, Алена Михайлова, Андрей Андреев и другие.

Мультфильм «Тень». Бродячая жизнь кота Скотти рушится при появлении домашней кошки по имени Тень. Их совместное путешествие оборачивается большим приключением, но когда Скотти получает шанс вернуть желанную свободу, выбор между ней и дружбой оказывается совсем не простым.