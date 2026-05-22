Экс-глава пожарной части в Пушкине получил условный срок за незаконный сбор денег

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему начальнику 31-й пожарной части Виталию Лучинину. Его признали виновным в мошенничестве и назначили ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщили 22 мая в объединенной пресс-службе судов города.

Экс-начальник пожарной части в Пушкине получил срок за мошенничество

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с октября 2020 года по февраль 2022-го Лучинин разрешал компании «Авто+» пользоваться пожарным гидрантом для заправки автоцистерн. За это он ежемесячно получал по 10 тысяч рублей. Представитель организации был уверен, что доступ к воде находится в компетенции начальника части, и согласился на предложенные условия. В общей сложности за этот период Лучинин получил 170 тысяч рублей.

Позднее аналогичную схему он применил в отношении Ленинградской областной экологической компании. С мая 2021 года автомобили предприятия также использовали тот же гидрант, а бывший руководитель пожарной части получил от организации еще 245 тысяч рублей.

В суде Виталий Лучинин полностью признал вину и пояснил, что потраченные деньги шли на нужды пожарной части. Суд учел это обстоятельство, а также наличие у подсудимого малолетнего ребенка и положительные характеристики с места работы.

