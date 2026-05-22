Туроператоры отмечают высокий спрос на билеты в Сочи

Туроператоры фиксируют высокий спрос на билеты в Сочи. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), город-курорт стал самым популярным среди путешественников, что подтверждается количеством проданных билетов на поезда. Например, из столицы в Сочи на первую половину июля в продаже осталось примерно 4–5% невыкупленных билетов, сообщает пресс-служба администрации города.

Курорты Краснодарского края рассчитывают принять летом 8,4 млн туристов. При глубине бронирования до трех месяцев уже выкуплено 50% номерного фонда. По данным мэрии Сочи, регион способен достичь показателей 2024 года и обслужить более 10 млн гостей.

Одной из причин повышенного интереса к Сочи называется система преференций в рамках концепции «Выбирай Сочи»—2026. К ней присоединились свыше 40 средств размещения курорта.

Для улучшения транспортной доступности в высокий сезон увеличили количество поездов дальнего следования и пригородных электричек. Международный аэропорт Сочи перешел на летнее расписание, выполняя рейсы по России и за рубеж. Автовокзал предлагает маршруты в Крым, Москву и другие города. Кроме того, запущен пассажирский рейс между Сочи и Сухумом на судне «Космонавт Павел Попович».

Алина Зорина