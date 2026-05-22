Суд взыскал с «Аэрофлота» 7 млн экс-игроку «Зенита» за срыв тура на Мальдивы

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск футболиста Данилы Кругового (ЦСКА, бывший игрок «Зенита») и еще четырех пассажиров к ПАО «Аэрофлот». Авиакомпанию обязали выплатить истцам убытки, неустойки, штрафы и компенсацию морального вреда — всего на сумму 6,8 млн рублей. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Игрок команды ЦСКА Данил Круговой (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игрок команды ЦСКА Данил Круговой (слева)

Поводом для иска стал сорванный вылет на Мальдивы в декабре 2024 года. Господин Круговой вместе с семьей приобрел билеты по тарифу «Бизнес базовый» более чем за 2,9 млн рублей. Туристы вовремя прибыли в Шереметьево и прошли регистрацию, но на борт их не пустили, так как у несовершеннолетней пассажирки не оказалось загранпаспорта.

Истцы настаивали, что сотрудники авиакомпании должны были выявить проблему на регистрации, а не перед посадкой, когда менять билеты по правилам тарифа уже было поздно.

В результате путешественникам пришлось покупать новые билеты на следующий день — еще на 2,2 млн рублей. Суд посчитал требования обоснованными и взыскал с перевозчика почти 7 млн рублей в пользу всех пятерых истцов.

Карина Дроздецкая