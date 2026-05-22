Губернатор Кубани попросил исключить пляжи Анапы из «опасной зоны» по мере отсыпки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к заместителю председателя правительства России Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть вопрос об исключении пляжей Анапы из категории «опасной зоны» по завершению отсыпки дополнительного слоя песка. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев сообщил, что пробы песка на тестовом и отсыпанном участках пляжей соответствуют необходимым санитарным требованиям.

«Прошу рассмотреть возможность принятия решения об исключении пляжей из опасной зоны по мере завершения их отсыпки»,— сказал господин Кондратьев.

Исключение пляжей из опасной зоны, по мнению губернатора, позволит оптимизировать работу по благоустройству пляжей и процедуре получения соответствующих заключений.

На заседании правительственной комиссии по ликвидации ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, губернатор Кубани озвучил, что за прошедшую неделю в Анапе не было выявлено новых мазутных загрязнений. По словам главы региона, мониторинг побережья осуществляют 65 человек.

В работах по восстановлению пляжей задействованы 102 единицы техники. Отсыпка и разравнивание песка на береговой линии Анапы проводится в круглосуточном режиме. По данным на 22 мая, в Анапе отсыпали дополнительный слой песка на 6,5 км побережья, включая тестовый участок протяженностью 1 км.

Кристина Мельникова