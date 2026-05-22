Обвиняемый в подкупе бывший топ-менеджер ММК не смог выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя генерального директора по производству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», обвиняемого в получении коммерческого подкупа. Адвокаты не смогли оспорить меру пресечения и изменить ее на домашний арест, поэтому фигурант продолжит находиться в СИЗО до 13 июня 2026 года. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Решение о заключении под стражу, которое пыталась оспорить сторона защиты, принял Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска 14 апреля этого года. Днем ранее бывший топ-менеджер ММК был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Челябинской области. Источник „Ъ-Южный Урал“ в правоохранительных органах сообщал, что речь идет о Павле Кравченко.

По версии следствия, с января 2020-го по 2022 год он обеспечил передачу своему знакомому 50% доли в уставном капитале коммерческой органиации. Целью было дальнейшее беспрепрепятственное сотрудничество этой компании с металлургическим предприятием при строительстве крупных объектов. Источник „Ъ-Южный Урал“ сообщал, что этим знакомым является Эдуард Новоселов. Следствие полагает, что Павел Кравченко получил от него коммерчески подкуп в виде строительных материалов стоимостью 1,7 млн руб. для возведения жилого дома в курортной зоне Башкортостана, а также еще 8,8 млн руб. наличных.

По данным источника, с 30 марта этого года Павел Кравченко уволен с ММК за причинение ущерба организации. Руководство предприятия оказывает всяческое содействие правоохранительным органам.

