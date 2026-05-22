В Сочи осудили «лжеюристов», обманувших граждан более чем на 2,5 млн рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор Эдуарду Папикяну и Александру Костоусову, признанным виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд установил, что фигуранты организовали работу юридического агентства «Принцип права», заключая с гражданами договоры на оказание правовой помощи и обещая гарантированный положительный исход судебных разбирательств. При этом, как отмечено в материалах дела, фактически исполнять взятые обязательства они не намеревались и не имели возможности влиять на решения судов либо действия правоохранительных органов.

Клиенты, введенные в заблуждение, оплачивали услуги, стоимость которых составляла от 15 до 125 тыс. руб. Полученные средства, по данным суда, обвиняемые использовали по своему усмотрению. В результате действиями подсудимых причинен ущерб 36 потерпевшим на сумму свыше 2,59 млн руб.

Суд назначил Папикяну и Костоусову наказание в виде 3 и 2 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков