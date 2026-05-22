В Ленобласти врачи ставят диагнозы при помощи искусственного интеллекта

Медики в Ленинградской области используют нейросети для помощи в постановке диагноза. Например, ИИ уже проанализировал 70 тысяч маммографических снимков — они видят патологии на ранней стадии, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Голосовой помощник ленинградской областной службы 122 за год обработал более 360 тысяч обращений — от записи к врачу до вызова на дом. В геоинформационной системе ИИ находит неучтенную недвижимость, что позволяет вовлекать такие объекты в налоговый оборот и пополнять бюджет»,— отметил господин Дрозденко.

Губернатор подписал распоряжение о создании в Ленобласти межведомственной комиссии по искусственному интеллекту, а также лично возглавил ее. Орган должен выработать общие подходы, а также убрать барьеры и синхронизировать действия всех, кто внедряет нейросети в регионе. В состав комиссии вошли представители профильных комитетов, эксперты, Сбер, Яндекс, ИТМО, Университет телекоммуникаций.

Матвей Николаев