За прошедшую неделю новых выбросов мазута в Анапе не обнаружено

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Правительственной комиссии, где представил доклад заместителю председателя правительства РФ Виталию Савельеву о ситуации на черноморском побережье и ходе восстановления пляжной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам главы региона, за последнюю неделю новых выбросов мазута в Анапе не зафиксировано. Мониторинг обстановки ведут 65 специалистов, работы по восстановлению пляжей продолжаются круглосуточно. В них задействованы 102 единицы техники, включая 13 машин непосредственно на пляжных территориях. С начала работ завезено более 150 тыс. кубометров песка, восстановлено 6,5 км береговой линии, в том числе тестовый участок длиной 1 км.

Кондратьев отметил, что ранее Правительственная комиссия определила порядок исключения участков из «опасной зоны» после получения заключения Роспотребнадзора. По его словам, результаты проб песка как на тестовом, так и на восстановленных участках соответствуют санитарным требованиям, и он предложил рассмотреть возможность поэтапного вывода пляжей из ограничительного статуса по мере завершения отсыпки.

Губернатор также напомнил, что принятые решения комиссии позволили провести детскую оздоровительную кампанию в Анапе в прошлом году, несмотря на ограничения. В текущем сезоне на курорте готовы принять детей 24 лагеря.

Вячеслав Рыжков