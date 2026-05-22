В Сочи осудили юристов-мошенников за хищение 2,5 млн рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил к трем и двум годам колонии Эдуарда Папикяна и Александра Костоусова, признав их виновными в хищении более 2,5 млн руб. у 36 граждан под видом юридических услуг. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Осужденные организовали работу юридического агентства «Принцип права». Они заключали с жителями договоры на оказание юридических услуг и обещали добиться вынесения судами решений в пользу клиентов. Как установило следствие, подсудимые изначально не собирались выполнять взятые на себя обязательства, поскольку не могли влиять на правосудие, а также на деятельность правоохранительных органов и других структур.

Клиенты, введенные в заблуждение, оплачивали услуги в рамках подписанных договоров. Суммы платежей составляли от 15 до 125 тыс. руб. Подсудимые условия соглашений не соблюдали, распоряжаясь полученными деньгами по своему усмотрению.

В результате действий лжеюристов материальный ущерб был причинен 36 потерпевшим. Общая сумма ущерба составила 2 597 700 руб.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы: Папикяну — 3 года, Костоусову — 2 года. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина