Свыше 2 тысяч жителей деревень Удмуртии получат доступ к 4G в 2026 году

Станции связи 4G/LTE установят в 11 селах и деревнях Удмуртии в 2026 году по федпрограмме «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН). Доступ к устойчивому мобильному интернету получат 2,3 тыс. жителей республики, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Вышки появятся в поселениях Шадрасак Кибья, Андреевцы, Большой Унтем, Камское, Курегово, Ефремовка, Решетниково, Сосмак, Головизнин Язок, Новоелово, Новая Вожойка. В 2025 году по УЦН было установлено 34 базовые станции.