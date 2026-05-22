В Сочи ожидается туман

По прогнозам синоптиков, этой ночью и утром 23 мая на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Мэрия просит жителей и гостей Сочи предпринять все необходимые меры предосторожности. Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными за рулем в условиях ухудшения видимости на дорогах.

«В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112»,— отмечается в сообщении администрации.

Алина Зорина