В Сочи ожидается туман
По прогнозам синоптиков, этой ночью и утром 23 мая на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Мэрия просит жителей и гостей Сочи предпринять все необходимые меры предосторожности. Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными за рулем в условиях ухудшения видимости на дорогах.
«В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112»,— отмечается в сообщении администрации.