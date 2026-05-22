Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На курорте «Эльбрус» создадут базу для олимпийцев

В КБР на курорте «Эльбрус» планируется развитие современной инфраструктуры для подготовки российских спортсменов к олимпийским и паралимпийским играм. Особое внимание будет уделено горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу и ски-альпинизму. Об этом сообщает глава республики Казбек Коков.

Фото: Антон Тайбарей, Кавказ.РФ

Фото: Антон Тайбарей, Кавказ.РФ

Председатель Правительства России Михаил Мишустин дал соответствующее поручение на совещании с членами Правительственной комиссии 30 апреля. Минспорт, Минэкономразвития и Кавказ.РФ должны разработать и представить свои предложения до 1 сентября.

Премьер-министр также утвердил новый проект — создание межрегионального туристического маршрута под названием «Национальная Кавказская тропа». Этот маршрут будет пролегать через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию-Аланию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. Маршрут начнется в Дербенте и завершится в Сочи.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все