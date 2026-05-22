Мэрия Новороссийска проработает правила озеленения с застройщиками

В Новороссийске состоялся круглый стол по вопросам городского озеленения. В рамках реализации проекта «Зеленый каркас» мэрия создаст понятные правила озеленения территорий для застройщиков, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска заявил, что при взаимодействии с застройщиками власти будут разрабатывать стратегию по озеленению территорий строящихся объектов. Также будут рассматриваться вопросы использования конкретных пород, интеграции зелени на парковках, дворах, стилобатах и крышах.

«Сейчас мы формируем индекс качества зеленой инфраструктуры, который будет учитывать не только площадь зелени, но и ее реальную пользу»,— сказал Андрей Кравченко.

В ближайшее время разработчики проекта «Зеленого каркаса» Новороссийска, ООО «Ленгипрогор», создадут пять проектов благоустройства территорий для школ, парков, дворов, многоквартирных домов и детских садов.

Во время прошлого круглого стола в администрации Новороссийска разработчики заявляли, что для начала формирования типовых проектов озеленения специалистам требуется провести полную и подробную инвентаризацию всех имеющихся зеленых насаждений в городе. Компании будет необходимо также осуществить детальное обследование их состояния. Как сообщал «Ъ-Новороссийск», учитываться будут, в том числе, деревья и другие зеленые насаждения, расположенные на частных участках.

