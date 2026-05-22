Ижевчанке дали условный срок за финансирование украинского духовного центра

Индустриальный райсуд Ижевска приговорил местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за финансирование украинской религиозной организации, признанной в РФ нежелательной (ст. 284.1 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

65-летняя подсудимая являлась последовательницей Всеукраинского духовного центра «Возрождение» и одноименного благотворительного фонда Владимира Мунтяна (организации признаны в РФ нежелательными). С декабря 2022-го по июль 2023 года она перевела на их счета 4,2 тыс. руб. На заседании подсудимая признала свою вину. Приговор в законную силу не вступил.