Ярославские фан-зоны «Локомотива» посетили 50 тысяч болельщиков

21 мая фан-зоны ХК «Локомотив», открытые во всех округах Ярославской области, посетили 50 тыс. болельщиков, в том числе 8 тыс. человек собрались на Советской площади в областной столице. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фан-зона на Советской площади

Фан-зона на Советской площади

В регионе было открыто свыше 20 фан-зон. Транслировали матч и вне организованных мест, в частности, на площади Труда, где установлен медиакуб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что свыше 200 болельщиков, в том числе Михаил Евраев, отправились на матч в Казань.

21 мая «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. Как Ярославль побеждал и болел за победу — в фотогалерее «Ъ».

Алла Чижова