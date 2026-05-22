На Ставрополье имущество ООО «Казачье» продают за 189 млн рублей

В Ставропольском крае к реализации подготовлен имущественный комплекс ООО «Казачье» в селе Гражданском Минераловодского городского округа. Совокупная стоимость активов, включающих право аренды земельного участка, производственные здания, оборудование и офисную мебель, составляет 188,66 млн руб.

Основная часть лота — недвижимость по адресу: село Гражданское, ул. Юбилейная, 1А. В состав комплекса входит право аренды земельного участка площадью 49,27 тыс. кв. м с кадастровым номером 26:23:100504:3. Участок относится к землям населенных пунктов и предназначен для производственных целей и размещения промышленных объектов. Стоимость арендного права определена в 1,09 млн руб.

Кроме того, в перечень вошли более двух десятков нежилых зданий и сооружений. Наиболее дорогими объектами стали здание заводоуправления площадью 1,03 тыс. кв. м — 20,3 млн руб., здание бродильного отделения площадью 2,44 тыс. кв. м — 14 млн руб., зерносклад №2 площадью 1,72 тыс. кв. м — 13,5 млн руб., спиртоприемное отделение — 9,1 млн руб., зерносклад — 8,79 млн руб., главный корпус — 7,5 млн руб., спиртохранилище — 7,12 млн руб. и здание варочного отделения — 6,44 млн руб.

Общая стоимость недвижимого имущества, включая право аренды земли и асфальтированную площадку под оборудование, составляет 125,37 млн руб. При этом по объектам недвижимости указан запрет на регистрационные действия, что может потребовать дополнительной правовой оценки со стороны потенциальных покупателей.

Отдельно оценено производственное оборудование предприятия — всего на 63 млн руб. В перечень вошли брагоректификационные установки, емкости и резервуары различного объема, аппараты брожения, парогенератор, котлы, трансформаторы, насосы, зерноочистительное оборудование, трубопровод между производственными площадками, а также контрольно-измерительные комплексы. Самыми крупными позициями в этой части стали две брагоректификационные установки БРУ-3000 стоимостью 12,47 млн руб., колонна окончательной очистки промежуточных примесей — 6,23 млн руб., брагоректификационные установки по 6,23 млн руб. каждая, парогенератор СХ6000 CALDAIE — 3,24 млн руб., а также трубопровод между производственными площадками — 2,77 млн руб.

Офисная мебель и сопутствующее имущество оценены в 281,6 тыс. руб. В перечень включены столы, шкафы, сейф, серверная стойка и металлические щитовые шкафы.

Таким образом, общая цена имущества ООО «Казачье» по представленному перечню составляет 188,6 млн руб. Комплекс представляет собой производственную площадку с инфраструктурой, складскими и технологическими помещениями, а также оборудованием, связанным с переработкой сырья и производством спиртосодержащей продукции.

Тат Гаспарян