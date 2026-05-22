Жителя Кисловодска приговорили к 14 годам за шпионаж в пользу исламистов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Кисловодска, который собирал разведывательные данные для международной террористической организации, сообщили в суде.

В Ростове-на-Дону завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Эрлена Гасановича Акопова. Его признали виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации. Как сообщили в судебной инстанции, фигурант разделял радикальную идеологию и методы работы боевиков запрещенной исламистской организации.

Наказание для мужчины оказалось суровым: первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Суд установил, что в марте 2025 года, находясь в Кисловодске, Эрлен Акопов записал аудиообращение, в котором присягнул на верность главарю террористической сети. Эту запись он переслал одному из участников группировки.

Однако на этом противоправная деятельность не закончилась. Уже в июне 2025 года, действуя по указанию представителя структуры, осужденный провел визуальную разведку конкретного здания в Кисловодске. Он сделал фотографии и видеосъемку объекта, после чего отправил материалы своему куратору из числа боевиков.

Следствие и суд квалифицировали эти действия как сбор разведывательной информации в пользу запрещенной организации. Вердикт вынесен, приговор вступил в законную силу.

Станислав Маслаков