В кубанской станице нашли немецкую авиабомбу массой 50 кг

В Славянском районе Краснодарского края при проведении земляных работ в частном секторе обнаружена немецкая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Боеприпас массой 50 кг был вывезен в безопасное место и уничтожен.

По данным ведомства, взрывоопасный предмет был найден в станице Анастасиевской. После сообщения о находке на место прибыли специалисты инженерно-технической группы, которые установили, что речь идет о немецкой авиационной бомбе SD 50.

Обследованием и последующим уничтожением боеприпаса занимались сотрудники ОМОН «Пластун» регионального управления Росгвардии. Для обеспечения безопасности снаряд был транспортирован в карьер, где и был ликвидирован.

