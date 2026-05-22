На Кубани в 2025 году произвели более 1 млрд бутылок воды

В Краснодарском крае в 2025 году произведено более 1 млрд условных бутылок упакованной воды, включая 112,1 млн условных бутылок минеральной природной питьевой воды, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального минсельхоза.

В первом квартале 2026 года выпуск упакованной воды составил 220 млн условных бутылок, из которых 16 млн пришлось на минеральную природную питьевую воду.

Как писал «Ъ-Кубань», в 2024 году совокупный выпуск минеральной природной питьевой и питьевой воды достиг 972 млн п/л, что составляет 118,2% к уровню 2023 года. В частности, производство минеральной природной воды составило 120,5 млн п/л, увеличившись на 19,2% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в регионе в 2025 году производство мяса и субпродуктов первой категории составило 260,1 тыс. тонн (снижение на 4,3% к 2024 году), колбасных изделий — 38,6 тыс. тонн (минус 4,4%), мясных полуфабрикатов — 121,7 тыс. тонн (рост на 8,3%), мясных и мясорастительных консервов — 20,2 млн условных банок (97,1% к уровню 2024 года).

Вячеслав Рыжков