ПСБ вручил «Твердый знак» победителю бизнес-премии в Удмуртии

В Удмуртии прошла пятая юбилейная церемония награждения победителей бизнес-премии «Твердые знаки» при экспертном участии ПСБ. В этом году были отмечены семнадцать лучших бизнес-проектов, представленных в девяти номинациях. ПСБ вручил награду победителю в категории «Российский ответ — импортозамещение с гарантией качества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Конкурсанты продемонстрировали проекты по масштабированию и выходу бизнеса на новые рынки, внедрению инноваций, импортозамещению, цифровизации, эффективному и качественному сервису для населения и бизнеса, туризму и социальной ответственности. В этом юбилейном году организаторами была представлена новая номинация — «Агростандарт Удмуртии».

В состав экспертного жюри, оценивавшего 51 проект финалистов, вошли региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев, представители правительства и министерств республики, эксперты различных сфер экономики, директора и топ-менеджеры предприятий Удмуртии и других регионов России, общественники, организаторы премии и редколлегия «Коммерсантъ-Удмуртия». Особенностью нынешнего конкурса стало участие в жюри нейросетевого ассистента. Искусственный интеллект, наряду с другими членами экспертного совета, задавал финалистам вопросы во время очной защиты проектов и оценивал представленные проекты предпринимателей, опираясь на накопленный опыт конкурсов предыдущих лет.

Критериями оценки проектов служили новизна, оригинальность, востребованность, масштабность, их рост и совершенствование за прошедший год.

«ПСБ активно принимает участие и поддерживает бизнес-конкурс “Твердые знаки” с начала его проведения в Удмуртии. С каждым годом идеи участников приобретают все более технологичный масштаб и стратегически проработанный характер, что, в свою очередь, усложняет процесс их экспертной оценки. Отдельного внимания заслуживает возросший общий уровень компетентности предпринимателей. Они демонстрируют более глубокое понимание своей роли, думают о социальном эффекте, развитии региона, экспортном потенциале. В этом году мы вручили статуэтку премии предприятию по производству световодов, отметив не просто копирование существующих технических решений, а разработку продукта с улучшенными характеристиками, адаптированного под специфику российского рынка»,— отметил Игорь Кудрявцев.