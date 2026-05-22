Бастрыкину доложат по делу о нерасселении аварийного дома в Сарапуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад по уголовному делу о длительном нерасселении жильцов аварийного дома в Сарапуле. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В СКР обратились жильцы многоквартирного дома 1953 года постройки. Здание признали аварийным в 2021 году из-за высокого степени износа конструкций. Расселение запланировано лишь на 2032 год. Кроме того, жильцам начисляются повышенные коммунальные платежи.

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело. Доклад по нему предоставят Александру Бастрыкину. Исполнение поручения на контроле в центральном аппарате ведомства.